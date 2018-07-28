أعلن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عن منح للتدريب الإكلينيكي OJT المتقدم للأطباء بدولة اليابان، لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عام، وذلك للأطباء في المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية.

تأتي المنح التدريبية في إطار مبادرة التعليم المصرية اليابانية "التعليم في اليابان"، مشروع تنمية الموارد البشرية، برامج التدريب في قطاع الصحة بهدف الإرتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية.

ويهدف التدريب إلى تحسين نظام الرعاية الطبية والرعاية الصحية من خلال تعزيز معارف ومهارات الأطباء المصريين، فهم دور ومسؤولية ونشاط الأطباء في اليابان، فهم وتجربة النظام الصحي في اليابان وتوضيح التحديات في مكان عمل المشاركين، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والمهارات الطبية الحديثة.

وجاءت الشروط اللازمة للتقديم، كما يلي:

- الأطباء الشباب في المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية الذين لديهم أكثر من ثالث سنوات من الخبرة السريرية بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في مصر.

– أن يتراوح عمر الطبيب المتقدم من 30 حتى 45 عاما.

– درجة اللغة الإنجليزية تبلغ 46 IELTS 5.5 / TOEFL iBT على الأقل.

- درجة التأهيل: درجة الماجستير/ الزمالة أو أعلى.

– أن تكون الخبرة العملية أكثر من ثلاث سنوات.

– العمل في أحد المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية.

المجالات الطبية للتقدم للبرنامج :

1. Vascular Intervention

- Endovascular peripheral angioplasty and stenting

- Central venous stenosis an occlusion and angioplasty

- Endovascular aortic aneurysm repair

2. Interventional Radiology

3. Intervention Neuroradiology

- Intracerebral aneurysm occlusion and coiling

- Intracerebral arterio-venous malformation embolization

- Stroke therapy

4. GIT Endoscopy and ERCP

- Transarterial chemoembolization

- Transarterial radioembolization

- Per-cutaneous biliary drainage and stenting.

5. Hepatobiliary - PancreaticSurgery.

6. Neurosurgery.

7. Neonatal ICU.

8. ICU / Critical Care Management.

9. Liver Transplantation.

10. Dental and Oral Surgery.

11. Emergency Medicine.

أما الأوراق المطلوبة للتقدم فهي، استمارة بيانات للمتقدم باللغة العربية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية للجهة الموفدة على أن يتم طباعتها من الموقع الإلكتروني واستيفائها وختمها من الجهة الموفدة، الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس وتكون صورة طبق الأصل مختومة بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الموفدة، شهادة معتمدة من درجة الماجستير أو الزمالة أو الدرجة الأعلى إن وجدت وتكون صورة طبق الأصل مختومة، بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الموفدة، شهادة اللغة الإنجليزية سارية عند تاريخ التقدم بالأوراق مع الحصول على درجة 46 Ibt TOEFL IELTS 5.5 / فأكثر، خطاب موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمد من الدكتور رئيس الجهة، صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة جواز السفر، صورة من شهادة الخدمة العسكرية مختومة صورة طبق الأصل من الجهة الموفدة بالنسبة للذكور، استيفاء استمارة التقدم المرفقة Application.

طريقة التقدم للبرنامج

- يتم الحصول على استمارة البيانات واستمارة التقدم للبرنامج من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات

http://www.mohe-casm.edu.eg

- يتم تقديم الأوراق والملفات الخاصة لمكتب نسرين عبدالعزيز بمكتب الدكتور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمقر المجلس الأعلى للجامعات داخل حرم جامعة القاهرة.

يستمر التقديم الأوراق حتى يوم 8 أغسطس المقبل، وتقدم جميع الشهادات باللغة الانجليزية فقط.