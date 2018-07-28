قال عمرو النجار، المنسق الإعلامي للبطل المصري، صدام كيلاني، إن تجربة اختبار النظام الحراري التي أجريت اليوم على بدلة البطل نجحت وأثبتت قدرتها على المساعدة في تدفئته أثناء مكوثه في الماء.

وقال إن التجربة استمرت مدة ساعة تحت المياه حيث تم تزويده بتيار كهرباء من خلال بطارية سيارة تم وضعها على قارب لامداده بالطاقة اللازمة.

وأضاف "النجار"، أن البدلة الجديدة أثبتت نجاحها بالفعل في منع تسريب المياه وتدفئة صدام تحت المياه وبذلك يكون البطل المصري جاهز لتحقيق الرقم القياسي الذي يسعي إليه وهو 154 ساعة تحت المياه.