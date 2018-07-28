كشفت جامعة القاهرة عبر موقعها الإلكتروني عن الشروط الواجب توافرها في طالب المدينة الجامعية، وهي:
1 - أن يكون من غير سكان القاهرة الكبرى.
2 - أن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافي أو منح مالية.
3 - ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية "عدا الثلاثة الأولى" الواردة في المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.
4 - ألا يكون وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة في العام السابق مباشرة.
5 - ألا يكون قد وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الحرمان من الإقامة.
6 - ألا يكون قد أنهيت إقامته من المدن لعدم سداده الرسوم.
7 - أن تثبت لياقته الصحية.
8 - ألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة.
9 - ألا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدون.
10 - يجوز قبول طلاب وافدين مستمعين.