كشفت جامعة القاهرة عبر موقعها الإلكتروني عن الشروط الواجب توافرها في طالب المدينة الجامعية، وهي:

1 - أن يكون من غير سكان القاهرة الكبرى.

2 - أن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافي أو منح مالية.

3 - ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية "عدا الثلاثة الأولى" الواردة في المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.

4 - ألا يكون وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة في العام السابق مباشرة.

5 - ألا يكون قد وقع على من سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الحرمان من الإقامة.

6 - ألا يكون قد أنهيت إقامته من المدن لعدم سداده الرسوم.

7 - أن تثبت لياقته الصحية.

8 - ألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة.

9 - ألا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدون.

10 - يجوز قبول طلاب وافدين مستمعين.