أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا ضخما اليوم الجمعة، في افتتاح بورتو سعيد.

بدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف على أنغام أغنية "عيش بشوقك" التي قدمها "تامر" لأول مرة، ثم حيا الحضور، معربا عن سعادته بوجوده بمدينة بورسعيد، ثم قدم عددا من أغانيه منها "يا أنا يا مفيش، كل مرة، قرب حبيبي، بنت الإيه، تليفوني رن، ارجعلي، كل حاجة بينا، بعيش".

وحرص تامر حسني علي تحية المطرب الشعبي مصطفى حجاج الذي تواجد بالحفل وقدمه للجمهور وشاركة أغنيتة يا "بتاع النعناع" على خشبة المسرح.

واختتم تامر حفله بأغنية "عيش يشوقك" بناء علي رغبة الجمهور والتي تخللها كلمة شكر لوليد منتظم الحفل ومنتج فيلمه الجديد "البدلة".