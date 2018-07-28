من هو "مانديلا كوسوفو" الذي توفي اليوم؟

أعلن مسؤولون في كوسوفو، عن وفاة آدم ديماتشي، الذي طل سجينا سياسيا لفترة طويلة في كوسوفو، حتى اشتهر بين الألبان "بمانديلا كوسوفو" لنضاله ضد الحكم الصربي.

وتستعرض "الوطن" أبرز معلومات عن آدم ديماتشي.

1- ولد في 26 فبراير 1936.

2- حصل جائزة سخاروف لحرية الفكر عام 1991.

3- درس في جامعة بريشتينا.

4- قضى 28 عاما وراء القضبان في صربيا في الحقبة اليوغوسلافية، واعتبر رمزا لكفاح الأغلبية الألبانية في كوسوفو ضد حكم يوغوسلافيا الشيوعية.

5- بعد خروج ديماتشي من السجن عام 1990 انخرط في الدفاع عن حقوق الإنسان حتى عام 1995 ليرصد الانتهاكات في عهد سلوبودان ميلوسيفيتش.

وانفصلت كوسوفو عن صربيا عام 2008 بعد نحو عقد من حملة قصف جوي لحلف شمال الأطلنطي أنهت قمع القوات الصربية للألبان.