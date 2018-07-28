الآلاف من أهالي الوادي الجديد يؤدون صلاة الخسوف بالمساجد العامة

أدى الآلاف من أهالي محافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، صلاة الخسوف عقب أداء صلاة العشاء، داخل المساجد العامة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

وقال الدكتور محمد بخيت مدير عام أوقاف الوادي الجديد، إن صلاة الخسوف أقيمت بجميع مساجد المحافظة، وأن الصلاة ركعتين جماعة أو فرادى، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، ثم يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفعل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات.

وبدأ الخسوف الكلي بخسوف شبه ظلي لا يرى بالعين المجردة عند 7:15 مساء، واستمر حتى 8:14 وقتها وبدأ الخسوف الجزئي الذي يمكن مشاهدته بالعين المجردة، والخسوف الكلي كان عند الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي وبلغ ذروته عند الساعة 10:22 مساء.