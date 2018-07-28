قال الدكتور معتصم الشهيدي الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكنية تزيد من قوة العمل بشكل يؤدي إلى تقليل متوسط أجر العامل وبالتبعية يقل مستوى معيشة الأسرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن نقص مستوى معيشة الأسرة يصل في نهاية المطاف إلى فقر هذه الأسرة وزيادة عمالة الأطفال.

وتابع أن الزيادة السكانية يترتب عليها انخفاض معدل الادخار، لافتًا إلى أن نسبة الادخار من الناتج القومي الإجمالي تبلغ 5.8% في حين أن المتوسط العالمي للادخار يبلغ 25%.

وأكد أنه يجب رفع سن الزواج لتخفيف حدة الأزمة السكانية.