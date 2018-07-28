قال الدكتور معتصم الشهيدي الخبير الاقتصادي، إن الشباب في المجتمع المصري مكبلون بمستوى دخول منخفضة ومسؤوليات كبيرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن مستوى الدخل في مصر يبلغ 2800 دولار، بينما يبلغ في أمريكا 55 ألف دولار سنويًا.

وتابع أنه في إطار الحديث عن الزيادة السكانية، يجب التفريق بين النمو والتنمية، موضحًا أن زيادة معدلات النمو لا يعني أنها ستنعكس بالإيجاب على تنمية كل طبقات وأفراد المجتمع، موضحًا أن بعض الفئات بعينها قد تستفيد من معدلات النمو دون فئات وطبقات أخرى.

وشدد الخبير الاقتصاد على ضرورة رفع معدلات الادخار والاستثمار المحلي لتحسين معدلات التنمية.