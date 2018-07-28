قال اللواء محمد سلطان، مدير مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، إنه ستحيل واقعة الحمار الوحشي بالحديقة الدولية إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن مرتكب الوقعة هو متعهد الحديقة، مؤكدًا على أنه سيلغى التعاقد مع هذا المتعهد، وموضحا: "أخدنا الإجراء القانوني معاه وهنوقف العمل معاه، وإحنا معندناش حمار وحشي".

ووصف سلطان، التصرف بأنه غير حضاري وغير لائق وغير مسؤول، معقبًا: "النيابة هتاخد إجراء معاه إن شاء الله يتسجن".

وتناولت وسائل إعلام دولية تلوين حمار بالحديقة الدولية ليظهر كما لو كان حمارًا وحشيًا ما أُعتبر خداعًا للزوار.