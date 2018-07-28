انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تصوير كليب أغنيتها الخليجية "حبيبي غير" الذي من المقرر أن يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات أسير رياض وألحان خالد جنيدي وتوزيع موسيقي حازم رأفت.