قالت النائبة غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنها تقدمت بمشروع قانون لرفع الدعم عن الطفل الثالث، موضحةً أنها طالبت بتخصيص مبلغ معين لدعم الأسر لتجنب أية عوائق قانونية أو دستورية قد تواجه الدستور.

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنه يجب أن يتكاتف كل أفراد المجتمع من أجل التغلب على أزمة التكدس السكاني.

ولفتت عجمي إلى أنه تم الانتهاء من الفصل الثالث مشروع قانون، مضيفةً: "ناقشناه في اللجنة وسنجتمع في شهر أكتوبر مرة أخرى لمناقشة المشروع، والكل موافق عليه".