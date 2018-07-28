أعرب قطاع كبير من طلاب جامعة سيناء بالعريش عن غضبهم واستيائهم من البيان الصادر مؤخرا من إدارة الجامعة، بتحديد قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد وتحديد مواعيد تسديد الأقساط الخاصة بالمصروفات وتحديد الجامعة موعد أول أغسطس المقبل موعدا لتسديد القسط الأول.

وعبر الطلاب عن غضبهم في بيان لهم، من تلك القرارات أكدوا من خلاله أنه ليس من المعقول تسديد مصرفات العام الجديد قبل بداية الدراسة بشهرين، رافضين حجب النتيجة لمن لم يسدد القسط الأول لأن النتيجة خاصة بالسنة الماضية، ولا علاقة لها بالعام الدراسي الجديد وطالبوا بتدخل وزير التعليم العالي للتدخل لحل تلك الأزمة.