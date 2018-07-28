ضبط 5 موظفين بـ"تموين طهطا" لتسهيلهم التلاعب في المقررات التموينية

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من ضبط 5 موظفين بمكتب تموين طهطا بسوهاج، لتسهيلهم الاستيلاء والتلاعب بالأوراق والمستندات الرسمية الخاصة بالبطاقات التموينية والبيانات الخاصة بالحاسب الآلي دون علم أصحابها.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا في واقعة المحضر رقم 1810 إداري قسم طهطا، بتاريخ 20 من الشهر الجاري، بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "محمد.م.ع"، 28 عاما، حاصل على دبلوم، ويقيم دائرة قسم طهطا لاستيلائه على مقررات تموينية دون وجه حق عن طريق التلاعب وتزوير بيانات البطاقات التموينية التي تصرف من محل مرخص باسم شقيقته "نورهان" بولاية والدها وقيامه باستلام عدد من البطاقات التموينية دون أن يكون له صفة قانونية في استلام أو تغيير أية بيانات، وقررت النيابة العامة بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق.

وأسفرت تحريات ضباط مباحث إدارة التموين وقسم الأموال العامة بالمديرية تنسيقا وفرع الأمن العام إلى قيام كل من "صلاح.م.ع"، 59 عاما، رئيس مكتب تموين طهطا، "عبدالمنعم.ش"، 54 عاما، مسؤول طلبات الفصل بمكتب التموين، "كاملة.ز.ا"، 53 عاما، مسؤولة الشؤون الإدارية بمكتب التموين، و"ماجده.ت.ع"، 52 عاما، مسؤولة الفصل بمكتب التموين، و"السيد.ا.ا" طليق نجلة الثالثة، و"محمد.ا.ع" موظف بمكتب بريد طهطا، بالاشتراك مع المتهم المذكور، وذلك بتسهيل الاستيلاء والتلاعب بالأوراق والمستندات الرسمية الخاصة بالبطاقات التموينية والبيانات الخاصة بالحاسب الآلي دون علم أصحابها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا السادس، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك محضر ملحقا بالمحضر الأصلي وجارٍ العرض على النيابة العامة.