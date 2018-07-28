"المرور": هدوء تام بمحاور وكباري القاهرة والجيزة

قال العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، إن المحافظة تشهد هدوءا مروريا، لافتا إلى أن يوم السبت دائما يشهد كثافات مرورية منخفضة.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كباري أكتوبر والجلاء و15 مايو وعباس والجامعة والساحل تعمل بشكل جيد، موضحا أن جميع محاور القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد سواء صفط أو عرابي أو 26 يوليو والمريوطية.

وتابع أن غرفة عمليات إدارة المرور لم تتلق أي إخطارات بوقوع أي حوادث أو مصادمات لها تأثير سلبي على حركة المرور.