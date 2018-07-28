عاجل| ترامب يقرر تمديد العقوبات المفروضة على لبنان

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد العقوبات المفروضة على لبنان منذ عام 2007 لعام آخر، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح البيت الأبيض أن ترامب اتخذ القرار، بسبب مواصلة إيران توريد الأسلحة إلى "حزب الله".

وأشار ترامب في رسالة إلى الكونجرس الأمريكي، إلى أن إيران تمد حلفاءها في لبنان بـ"أسلحة متطورة بشكل متزايد".

وبرأي الولايات المتحدة "فُرضت هذه العقوبات على أولئك الذين يقوضون السيادة والديمقراطية فيلبنان وينظمون العنف لأسباب سياسية، ويساهمون في نفوذ سوريا على الأراضي اللبنانية".