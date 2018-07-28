"مرور الجيزة": مؤتمر الشباب لن يؤثر على الحركة بمحيط جامعة القاهرة

قال العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، إن مؤتمر الشباب الوطني السادس في جامعة القاهرة لن يؤثر على حركة المرور، ولا توجد أي تحويلات مرورية في محيط جامعة القاهرة، والعملية تسير بشكل طبيعي تماما.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات الأمنية زادت بمحيط جامعة القاهرة، وجرى رفع الإشغالات والانتظارات حول جامعة القاهرة والشوارع والمحاور المؤدية لها، ما ساعد على سهولة حركة المرور بمحيط الجامعة.

وتابع أنه جرى الإعداد جيدا للمدعوين للمؤتمر، وهناك ساحات انتظار خاصة بهم، ومداخل ومخارج خاصة بهم، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي كثافات، والحالة المرورية ستكون جيدة بمحيط جامعة القاهرة، مشيرا إلى إعادة نشر القوات بالمحاور كافة لتسهيل حركة المرور، مشددا "لن تكون هناك أي مشاكل مرورية".