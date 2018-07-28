تجري المطربة كارمن سليمان بصحبة المايسترو جورج قلته بروفات مكثفة لوضع اللمسات النهائية على الأغانى المقرر تقديمهما خلال حفل ختام مهرجان الإسكندرية الصيفي بمكتبة الإسكندرية 18 أغسطس المقبل.

تقدم "كارمن" خلال الحفل بمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته باقة من أجمل أغانيها من بينها " لما تشوفك عيني" و "ربنا يخليك لقلبي" إضافة إلى أغانى تراثية قديمة وأخرى جديدة يتم تقديمها لأول مرة، فضلا عن أغاني الكارتون التي تميزت بها مؤخرا ضمن مشروع "عالم عيال" في إحدى حلقات "صاحبة السعادة"، ويشمل الحفل تقديم مقطوعات موسيقية خاصة بمسلسلات الكارتون بتوزيع مختلف ومتطور.

يعد حفل مهرجان الأسكندرية الصيفى من أهم المهرجانات في العاصمة الساحلية ومن المقرر أن يشهد حفل الختام حضور واسع لنجوم الفن والموسيقى والمجتمع على رأسهم المؤلف الموسيقي الدكتور راجح داوود ومحافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.