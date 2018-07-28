ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم، القبض على عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل منزل بقرية "القلوات" التابعة لمركز كوم حمادة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، بتلقي بلاغ من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بقرية القلوات بدائرة المركز.

وتبين للمقدم محمد أبوغزالة رئيس المباحث، قيام "إ. م" 48 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بذات الناحية، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله المكون من دور أرضى ومسقوط بالأخشاب، ووجود حفرتين الأولى بمنور المنزل بقطر 1×.1.5 متر وعمق 6 أمتار، والثانية بإحدى حجرات المنزل بقطر 1.5 × 2 متر وعمق 1.5 متر.

وعُثر على بعض الأدوات المستخدمة في الحفر "فأس، كوريك، شاكوش، غاطس مياه، حبال "، وتم التحفظ على مكان الحفر والأدوات المستخدمة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.