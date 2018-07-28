هبطت طائرة صغيرة اضطراريا في طريق مزدحم بولاية شيكاغو الأمريكية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، وذكر موقع "سي بي إس نيوز" الأمريكي، أن السلطات في مدينة "ليك شور درايف" بالولاية، تلقت نداء من طيار الطائرة ذات المحرك الواحد، يفيد بأنه يواجه موقف طوارئ بسبب نفاد الوقود في طائرته، وأنه يريد الهبوط، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أن السلطات أغلقت جزءا من الطريق على الفور للسماح بهبوط الطائرة، وذلك أثناء ساعة الذروة أمس الجمعة، وتمكن الطيار من الهبوط بشكل آمن هو وشخص كان معه في الطائرة، ولم يتم تسجيل أي حادث أثناء الهبوط، بحسب المصدر نفسه. وأعادت السلطات فتح الطريق مجددا بعد السيطرة على الموقف.