تسجيل الدخول

الوطن

المؤتمر الوطني للشباب السادس

أحدث الأخبار

لأول مرة "أرامكو" السعودية ستصدر سندات دولية لتمويل صفقة ضخمة

لأول مرة "أرامكو" السعودية ستصدر سندات دولية لتمويل صفقة ضخمة

جيم يونج كيم: البنك الدولي على استعداد لتقديم دعم قوي لإثيوبيا

جيم يونج كيم: البنك الدولي على استعداد لتقديم دعم قوي لإثيوبيا

بعد تقديم افتتاحية المؤتمر السادس للشباب.. 10 معلومات عن إيمان الحصري

بعد تقديم افتتاحية المؤتمر السادس للشباب.. 10 معلومات عن إيمان الحصري

عاجل| عرض فيلم تسجيلي عن التعليم وجامعة القاهرة أمام السيسي

عاجل| عرض فيلم تسجيلي عن التعليم وجامعة القاهرة أمام السيسي

إصابة طالب إثر سقوطه من قطار ركاب في البحيرة

إصابة طالب إثر سقوطه من قطار ركاب في البحيرة

ملحق الجريدة الرسمية ينشر أول قرار لوزير الدفاع الجديد

ملحق الجريدة الرسمية ينشر أول قرار لوزير الدفاع الجديد

اختيارات الوطن

أطباء: «الأورام الخبيثة والصرع وفقر الدم وضعف التركيز ».. أبرز أمراض الضغط العالى

أطباء: «الأورام الخبيثة والصرع وفقر الدم وضعف التركيز ».. أبرز أمراض الضغط العالى

رئيس «مصنع ٤٥ الحربى»: نعمل بفكر متطور لمواكبة احتياجات الدولة

رئيس «مصنع ٤٥ الحربى»: نعمل بفكر متطور لمواكبة احتياجات الدولة

تضم 3 جلسات.. أجندة اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب بجامعة القاهرة

تضم 3 جلسات.. أجندة اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب بجامعة القاهرة

الخيامية.. لوحة فنية من «إبرة وخيط وقماش ومقص»

الخيامية.. لوحة فنية من «إبرة وخيط وقماش ومقص»

«فاطمة»: «عايشين فى رعب وبنتشاهد قبل ما ننام»

«فاطمة»: «عايشين فى رعب وبنتشاهد قبل ما ننام»

الصيادون المصريون يتحدثون لـ«الوطن» بعد عملية إنقاذ اليونانيين: أخرجنا عشرات الأفراد من عمق البحر

الصيادون المصريون يتحدثون لـ«الوطن» بعد عملية إنقاذ اليونانيين: أخرجنا عشرات الأفراد من عمق البحر

الأكثر قراءة

عاجل