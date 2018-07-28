قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن نحو 20 طالب وطالبة من المتميزين والأوائل بالجامعة، يشاركون في مؤتمر الشباب السادس الذي يُعقد بجامعة القاهرة بمشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدداً من كبار رجال الدولة والوزراء ورؤساء الجامعات.

اضاف القمرى، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الـ20طالب وطالبة يمثلون كافة كليات الجامعة، وأنه تم إختياراهم بعناية، فمن بينهم أوائل الكليات والمتميزين في الأنشطة، فضلاً عن مشاركته و نوابه الـ3 وهم الدكتور، علي أبو شوشة، الدكتور عبد الرازق دسوقى، الدكتور حسن يونس، بالإضافة إلى مشاركة 26عضواً من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.