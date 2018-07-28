قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن البيت الفني يقيم حفل تكريم للشاعر الكبير شوقي حجاب برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبمناسبة توليه منصب الرئيس الشرفي لمعهد "دراما بلا حدود" الدولي، الأحد المقبل الموافق 29 يوليو في تمام السابعة مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة.

يشارك بالحفل كل من الدكتورة دلال مقاري مدير المعهد الدولي بألمانيا، وعدد من المسرحيين والفنانين وقيادات وزارة الثقافة.

يذكر أن الحفل يتضمن تقديم مسرحية "فركش لما يكش" من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب، إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس.