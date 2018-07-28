صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم الدفعة الخامسة من الوحدات السكنية، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان، للفائزين بها، إذ سيتم تسليم 120 وحدة بـ5 عمارات نموذج "B" شرق المعهد بالمجاورة 65، أرقام 2، 3، 54، 55، 56.

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات، للتعاقد، وموافاة الجهاز بما يفيد تسليم الوحدة للعميل.