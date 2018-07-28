أعلن مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، انتشار نقاط الإسعاف في جميع محطات مترو الأنفاق، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي يبلغ عددها 25 نقطة إسعاف، مشيرا إلى أن هذه الخدمة الطبية مجانية لمستقلي مترو الأنفاق من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة.

وأكد إنشاء نحو 15 نقطة إسعاف بالخط الأول "المرج - حلوان"، و8 نقاط بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، ونقطتين بالخط الثالث "العتبة - الأهرام بمصر الجيدة".

وأوضح أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه سيتم التنسيق مع قيادات شرطة النقل والمواصلات، وشرطة مترو الأنفاق لدعم المترو بخطوطه الثلاثة، مشيرا إلى أن الهيئة ستتفق على وجود خدمات أمنية على مدار أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على النواحي الأمنية والقضاء على أي ظواهر سلبية من شأنها التأثير على النظام العام داخل المترو لتأمين حركة وسلامة الركاب والقطارات.

وشدد عبدالهادي على الدفع بمجموعات من فرق الصيانة وانتشارها بجميع المحطات لمواجهة أي عقبات قد تحدث في أثناء التشغيل والعمل على إزالتها.