تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 4 من أصحاب الأكشاك لبيعهم السجائر بأزيد من ثمنها.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بنتائج الحملات الأمنية التي أسفرت عن ضبط "أسامة. ال" 20 سنة صاحب كشك بقالة بشارع المديرية أول طنطا ومقيم بذات الناحية لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي في المحضر 22915 جنح قسم أول طنطا فيما ضبط "عثمان. م" 65 سنة صاحب محل بقاله بشارع مكتب العمل أول المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي فى المحضر 723 جنح أول المحلة.

كما تم ضبط "محمد. ر. ب "30 سنة صاحب محل بقالة بقرية المعتمدية بمركز المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي في المحضر 43599 جنح مركز المحلة.

كما ضبط "أحمد. ش. ك. ع " 34 سنة صاحب محل بقالة بشارع المحكمة بمركز السنطة مقيم بذات الناحيه لقيامهم ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي في المحضر 303 جنح مركز السنطة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.