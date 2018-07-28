أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة جديدة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات تحت عنوان "أوعى تجرب"، تستهدف المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم برعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

بدأت المبادرة في محافظات مطروح والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد ودمياط والبحر الأحمر، تستهدف المبادرة توعية ما يقرب من 10 آلاف شاب من المصطافين على الشواطئ وأسرهم من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدي البعض، وستستمر المبادرة حتى بداية أغسطس المقبل.

وتلقي المبادرة الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" ودور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي من خلال عدة عوامل سواء كانت عوامل ظاهرية لأحد أبنائها مثل إحمرار العين المستمر وعدم الاتزان وقلة الاستيعاب وعدم اللامبالاة، وتغيير الأصدقاء واختفاء مبلغ مالي من المنزل أو الانفعال الشديد والغضب أو الهدوء والانطواء او فى حالة مشاهدة الاسرة بعض أدوات التعاطي في حجره أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانا وفي سرية تامة.

لاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب المصطافين وأسرهم، وتفاعل معها الشباب ورددوا هتافات: "مش هنجرب وإحنا أقوى من المخدرات"، فيما قام المتطوعين لدي الصندوق بتوزيع مطبوعات على الشباب في ميادين المحافظات الساحلية تتضمن الأضرار السلبية عن تعاطي المخدرات.