إزالة 40 تعد على أراضي الدولة في الغردقة

شنت شرطة المرافق بالبحرالأحمر، تحت إشراف اللواء حسين محي، وبرئاسة المقدم محمد حمدي رئيس قسم شرطة المرافق، يعاونه الرائد محمد عرام، وكيل قسم المرافق بالتنسيق مع الوحدة المحلية حمله لتنفيذ 40 إزاله فوريه للتعديات على أراضي الدولة.

بإجمالي مساحه 200 فدان و480 ألف متر، بمنطقه المزارع الإنتاجيه شمال الغردقة، وجاءت الحملة بناء على توجيهات اللواء حسام كمال، مدير أمن البحرالأحمر.

وشدد محافظ البحرالأحمر، على سرعة استرداد الأراضي المملوكة للدولة، والتصدي بكل حسم لجميع أشكال المخالفات، بدون تراخيص واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات الموجودة.