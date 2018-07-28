دعا الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، جماعة "أبوسياف" المسلحة إلى الانخراط في مباحثات سلام، بهدف وضع حد للحرب الدائرة في البلاد.

وقال دوتيرتي في خطاب أمس الجمعة: "رسالتي إلى أبو سياف، لقد جئت من أجل دعوتكم للسلام".

وتتحمل "أبوسياف" مسؤولية العديد من عمليات الخطف التي تستهدف مواطنين وأجانب في الفلبين، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي السياق، طالب دوتيرتي مسلحي "أبو سياف" بإعطاء فرصة لقانون بانجسامورو الأساسي، الذي يعد تتويجا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو" الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث، وجاءت تصريحات "دوتيرتي" عقب تصديقه أمس على قانون بانغسامورو الأساسي، الذي يمنح أقلية "مورو" المسلمة حكما ذاتيا في ولاية مينداناو والجزر المحيطة بها، جنوبي الفلبين.

جدير بالذكر، أنه منذ انشقاقها عن جبهة "مورو" الإسلامية عام 1991، تنفذ جماعة "أبو سياف" تفجيرات وعمليات اختطاف واغتيالات، بهدف تأسيس ولاية إسلامية مستقلة في الفلبين.