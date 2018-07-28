قال مركز عمليات محافظة البحر الأحمر إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة تقسيم الحجاز بالغردقة، يوم الاثنين المقبل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.