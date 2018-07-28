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الوطن

المؤتمر الوطني للشباب السادس

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بالصور| محافظ كفر الشيخ يشارك في المؤتمر العلمي لـ "ورام طنطا"

بالصور| محافظ كفر الشيخ يشارك في المؤتمر العلمي لـ "ورام طنطا"

مؤتمر الشباب السادس في عيون النواب: "يصنع جيلا قادرا على الإدارة"

مؤتمر الشباب السادس في عيون النواب: "يصنع جيلا قادرا على الإدارة"

الرئيس الصومالي يتجه إلى إريتريا في زيارة تاريخية

الرئيس الصومالي يتجه إلى إريتريا في زيارة تاريخية

إزالة 40 تعد على أراضي الدولة في الغردقة

إزالة 40 تعد على أراضي الدولة في الغردقة

"دش" ينهي حياة عامل سقط من الطابق السادس بالإسكندرية

"دش" ينهي حياة عامل سقط من الطابق السادس بالإسكندرية

عاجل| السيسي يشهد جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصري"

عاجل| السيسي يشهد جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصري"

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7000 مشارك و800 ساعة عمل.. أرقام بمؤتمرات الشباب الوطنية الـ5 السابقة

7000 مشارك و800 ساعة عمل.. أرقام بمؤتمرات الشباب الوطنية الـ5 السابقة

شقيقة محمد شرف: "كان يخلق الضحك والفرحة بالعائلة ويصبر علي مرضه"

شقيقة محمد شرف: "كان يخلق الضحك والفرحة بالعائلة ويصبر علي مرضه"

بعد تقديم افتتاحية المؤتمر السادس للشباب.. 10 معلومات عن إيمان الحصري

بعد تقديم افتتاحية المؤتمر السادس للشباب.. 10 معلومات عن إيمان الحصري

أطباء: «الأورام الخبيثة والصرع وفقر الدم وضعف التركيز ».. أبرز أمراض الضغط العالى

أطباء: «الأورام الخبيثة والصرع وفقر الدم وضعف التركيز ».. أبرز أمراض الضغط العالى

رئيس «مصنع ٤٥ الحربى»: نعمل بفكر متطور لمواكبة احتياجات الدولة

رئيس «مصنع ٤٥ الحربى»: نعمل بفكر متطور لمواكبة احتياجات الدولة

تضم 3 جلسات.. أجندة اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب بجامعة القاهرة

تضم 3 جلسات.. أجندة اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب بجامعة القاهرة

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