الرئيس الصومالي يتجه إلى إريتريا في زيارة تاريخية

غادر الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، صباح اليوم، "مطار مقديشو الدولي"، متجها إلى إريتريا في زيارة تاريخية تستمر 3 أيام.

وقال عبد النور محمد أحمد مدير الإعلام في القصر الرئاسي، لـ"إذاعة مقديشو" الحكومية، إن الرئيس الصومالي والوفد المرافق له، سيجرون زيارة تاريخية قد تستغرق 3 أيام، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أن فرماجو سيلتقي نظيره الإريتري أسياس أفورقي، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والعمل على التعاون في مجال الأمن والاقتصاد، وأكد أحمد أن زيارة الرئيس الصومالي ستساهم في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من جديد، ما يخدم الجهود الإقليمية لتعزيز السلام في المنطقة.