كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من ترخيص 783 مزرعة إنتاج حيواني وداجني وأنشطة أعلاف، خلال يونيو الماضي.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الوزارة، اليوم السبت، أن تراخيص التشغيل التى صدرت قبل مايو 2017 كانت 1509 تراخيص بنسبة 8.9%، وبعد مايو 2017 وصلت إلى 15405 تراخيص بنسبة 91.1% حتى يونيو 2018.

وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على ضرورة ترخيص تشغيل مكاتب خدمات كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، التى تقدم خدمات للمربين أو تبيع مستلزمات مزارع الإنتاج الحيواني والداجني، طبقاً للقرار الوزارى رقم 368، 773 لسنة 2017 القاضيين بتيسير وتبسيط إجراءات ترخيص كافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.

وناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أصحاب تلك المكاتب، بالتقدم لأقرب إدارة زراعية لهم للسير في إجراءات ترخيص تشغيل أنشطتهم، طبقاً للقرارات الوزارية واللوائح المعمول بها، حتى تصبح تلك الأنشطة تحت رقابة ومتابعة الوزارة ورعايتها، مع الإلتزام بكافة معايير الأمن والآمان الحيوى، على أن يتم ذلك طبقاً لمحضر معاينة مشترك من ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهم بالمحافظات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طالب بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل، وتذليل أى عقبات تواجه المربين فى هذا الصدد، مع الإلتزام بكافة إشتراطات الأمن والأمان الحيوى فى المزارع.