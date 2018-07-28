سلّم الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، 1042 شهادة "أمان المصريين"، لعدد من الأرامل والمطلقات والهجر وذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع العبء عن كاهل الفئات محدودة الدخل والأسر الأحق بالرعاية.

بلغت قيمة الشهادة الواحدة الممنوحة للمستفيدين 2500 جنيها، والمقدمة من جمعية "الأورمان" بالتعاون مع بنك مصر، وذلك بحضور إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وربيع عبدالجليل مدير عام جمعية "الأورمان" بالفيوم.

وشدد محافظ الفيوم، خلال حفل توزيع الشهادات، ظهر اليوم، على أهمية الدور الذي تؤديه الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المحتاجة من المجتمع، بمشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن شهادة "أمان المصريين" هي شهادة خاصة بالادخار تدفع لمرة واحدة، مما يحدث طفرة في منح الخدمة المالية لفئات جديدة من المجتمع، كما أنها تعوض المستفيدين في حالة الوفاة الطبيعية قبل بلوغ سن الستين، وتوفر وثيقة تأمين على حياة العميل من تاريخ الشراء وتجدد كل 3 سنوات، وتضمن للمرأة المعيلة من الفئة العمرية 18-59 سنة، استقرار المعيشة في ظل حياة كريمة.

وطالب السيدات المعيلات، بتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تدار من المنازل مثل تربية البط وغيرها، التي تدر عليهن دخلاً لتوفير حياة كريمة وعدم الاعتماد على المساعدات المالية فقط.