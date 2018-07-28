قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مشروعات الإسكان ستولد أملا أمام الشباب، لأنها ستمكنه من إيجاد وحدة إسكان يعيش فيها، موضحا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم تنفذ مشروعات بهذا الحجم، ويجب أن يعلم المصريين ذلك.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، أن مصر ستنشىء مليون وحدة مع نهاية الـ4 أعوام القادمة، بخلاف 200 ألف وحدة للعشوائيات ومئات الألاف من الوحدات في 14 مدينة جديدة بمصر، جميعها تساعد الشباب على إيجاد مكان لائقة ومحترم في آن واحد.

وأكد رئيس الوزراء أنه في العام 1988 كانت هناك مشكلات في الصرف الصحي بأرقى المناطق في مصر مثل المهندسين والزمالك، لكن استطاعت مصر خلال الفترة الحالية الوصول لنسب تغطية عالمية في توصيل المرافق، وكان التحدي المواجه لنا هو تغطية الصرف الصحي لسكان الريف، والتي لم تتجاوز الـ12%، واليوم وبعد مرور 4 سنوات تم الوصول إلى 34%.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.