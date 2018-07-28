بالصور| "تعليم القاهرة" تكرم رجال "المطبعة السرية"

كرم محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، عمال وموظفين وقيادات مطبعة امتحانات الثانوية العامة، المعروفة بـ"المطبعة السرية" بمديرية التعليم بالقاهرة، مؤكدا أنهم "جنود أوفياء ينجزون مهام العمل بدقة وسرعة وسرية تامة بصمت وعطاء".

وأكد عطية أن رجال "المطبعة السرية" يستحقون التكريم لما بذلوه من جهد ودقة في الأداء، وخروج الامتحانات بالقاهرة بهذه الجودة، مشددا على أهمية التحفيز لرفع الروح المعنوية لرجال المطبعة وخلق مناخا متميزا ومتوازنا للعمل، وزيادة الدافع والقدرة الإنتاجية وحثهم علي العمل.

شارك في التكريم خالد حجازي، وكيل الوزارة، وكيل المديرية لشؤون الإدارات، ومحمد عبدالتواب مدير عام التعليم العام.