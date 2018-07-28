قرر اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم السبت، تشكيل لجنة لوضع خطة عاجلة لمعالجة الصرف الصناعي بالمحافظة.

وجه المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي على ضرورة إنشاء وحدات معالجة للصرف الصناعي، والتي من خلالها يتم تحويل المخلفات الصناعية عقب معالجتها إلى محطات الصرف الصحي ،للحد من تلوث مياه الشرب وتخفيف العبء عن المواطنين والحفاظ على الصحة العامة لأهالي المحافظة.

أشار المحافظ، إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد جدول زمني لما سيتم تنفيذه على أرض الواقع من معاينة لكل مصنع بالمنطقة الصناعية وإجراء كافة الدراسات اللازمة حول مخلفات تلك المصانع للبدء في عمل وحدات المعالجة.