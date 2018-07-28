بمشاركة 32 دولة.. انطلاق الألعاب العسكرية الدولية 2018 في موسكو

انطلقت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم، الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية التي ستستضيف سبع دول مسابقاتها في هذا العام، وجرت مراسم افتتاح الألعاب العسكرية الدولية-2018 صباح اليوم في متنزه الثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في موسكو وفي ميدان ألابينو بضواحي العاصمة، بمشاركة فرق الدول المشاركة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 89 فريقا من 32 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية تشارك في ألعاب هذا العام، بما فيها عدد من البلدان العربية، وهي السودان والجزائر وسوريا والكويت،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وستجرى 28 مسابقة برية وجوية وبحرية، اعتبارا من اليوم وحتى 11 أغسطس في 24 ميدانا، 16 منها في روسيا، والأخرى في بيلاروسيا والصين وكازاخستان وأذربيجان، كما ستجرى بعض المسابقات لأول مرة في أرمينيا وإيران.

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة نقلها إلى المشاركين في المسابقات وزير دفاعه سيرجي شويجو، إلى أن هذه الألعاب أصبحت خلال السنوات الماضية تقليدا طيبا يسهم في التقارب بين الدول، معربا عن قناعته بأن الدورة الحالية للألعاب ستجرى على مستوى تنظيمي عال، وأشار شويجو في كلمته إلى أن الألعاب العسكرية توسّع سنويا جغرافيتها، وتضم كل عام مسابقات جديدة.