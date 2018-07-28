رد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أحد وزراء الجزائر الذي أعرب عن تقديره لخبرة وتنظيم الشباب الموجودين في مؤتمر الشباب الذي عقد في شرم الشيخ، قائلا إن مؤتمر الشباب هو أكبر منتدى شبابي، وأن التعليم في مصر والتاريخ المصري وهو ما أدى لخروج المؤتمر بالصورة الإيجابية.

وأضاف صبحي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب السادس، والمنعقد في جامعة القاهرة، أنه لا يوجد فرد من عائلته يعمل بالعمل العام، وأن الاجتهاد وحده هو الذي أهله ليصبح وزيرا.

وأوضح أنه مر بالعديد من الاختبارات ليكون وزيرا للشباب، مشيرًا إلى أنه يجب على الشباب عدم الاهتمام بالشائعات التي تتردد حاليا، "لازم يوصل زي ما اللي سبقوه وصلوا".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر حققت الكثير من النتائج في دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر، وبمساعدة اللجنة الأولمبية المصرية، ونقل أعضاء البعثة فرحتهم بإهداء ذلك الفوز للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين جميعا، موضحا أنهم يعملون حاليا من أجل الالتحاق بمسابقات "بوينس أيريس" للشباب من سن 15 لـ18 عاما.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.