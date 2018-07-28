السيسي: هوجمت بسبب "توثيق الطلاق" ألا يحق لي كرئيس أن أحمي المجتمع؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك خيط رفيع بين السلوكيات التي لا تليق في السينما والتلفزيون وبين حرية الإبداع.

وأضاف السيسي، إنتم شايفين قضايا مجتمعية موجودة عندنا، يعني مثلا هما قالوا نسب الطلاق 44%، يعني كل 100 حالة زواج يحصل فيها تقريبا 50% طلاق، إذا كانوا بيقولوا فيه 9 مليون طفل بدون أب وأم بشكل مباشر، وفيه كمان 15 مليون بشكل غير مباشر، يعني فيه انفصال بس خفي، ومعملوش وثيقة انفصال، هو ساب البيت أو هي سابت البيت، هل تتصدوا كمجتمع؟.

وتابع: لما طلبت نعمل تشريع لتوثيق الطلاق هوجمت، أنا مش زعلان، هل مع التطور اللي حصل في المجتمع وفي الحياة الإنسانية كلها على مدى 1400 سنة مايحقليش كمجتمع مش كرئيس إني أحمي المجتمع؟ إنتم عاوزين تحولوا الأطفال دول لأيه؟