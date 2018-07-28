قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن نسب الطلاق وصلت إلى 44%، وهو يعني أن كل 100 حالة زواج يحدث طلاقا بها بنسبة 50%.

وأضاف السيسي، خلال جلسة بناء الإنسان المصري ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس: "إذا كانوا بيقولوا فيه 9 ملايين طفل دون أب وأم بشكل مباشر، وفيه كمان 15 بشكل غير مباشر يعني فيه انفصال بس خفيف ومعملوش وثيقة انفصال، وساب البيت أو هي سابت البيت والولاد بقوا في انفصال خفي".

وأوضح الرئيس، أنه تعرض للهجوم حينما طالب بتشريع لتوثيق الطلاق: "أنا بكلموا كده وأنا قولت لازم نعمل تشريع لتوثيق الطلاق هوجمت.. أنا مش زعلان".

وتساءل السيسي: "هل ده هيبقى مجتمع فيها استواء ولا إحنا رايحين لعدمية.. وأنا بقول الكلام ده لينا كلنا ولكل إنسان ماشي في الشارع، ولكل موظف ولكل مدرس ولكل راجل دين وللبرلمان ولكل الشعب المصري عملية بناء الإنسان المصري هي عملية مجتمعية وليست عملية حكومية".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.