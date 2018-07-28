ذكرت صحيفة هندية، اليوم السبت، أن الجيش الباكستاني يرى مصلحته في حكم عمران خان، الذي تصدر حزبه "حركة الإنصاف" الانتخابات العامة التي جرت في البلاد مؤخرا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن الجيش يرى في "خان" قياديا جديدا يحظى بشعبية كبيرة، والأهم في ذلك أنه يصغي إلى الجيش"، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وأضافت: "الجيش بات لديه نهم للحكم منذ أول انقلاب عسكري عام 1958، وأن الحكم العسكري المتعاقب جعل الجيش يتوغل في كل مؤسسة قد تهدد مصالحه".

كما أشارت الصحيفة إلى أن "باكستان قضت نصف عمرها في ظل الحكم العسكري"، موضحة: "الجيش يفضل حاليا الابتعاد عن المشهد السياسي المباشر، ولعب دور بشكل غير مباشر من خلال ساسة موالين له".

وفي هذا الشأن، لفتت "تايمز أوف إنديا" إلى أن الجيش لم يدعم رئيس الوزراء السابق نواز شريف، كونه كان ينادي دائما بتعزيز الحكم المدني ومحاولاته المتعددة لتوجيه اتهامات بالخيانة إلى الجنرال برويز مشرف، قائد الجيش سابقا.

وأمس الجمعة، أعلنت 7 أحزاب وتحالفات باكستانية رئيسية بينها حزب "الرابطة الإسلامية ـ جناح نواز" (الحاكم سابقا)، رفضها لنتائج الانتخابات العامة التي أظهرت تقدم حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه خان.

وأظهرت نتائج رسمية أولية صادرة عن لجنة الانتخابات، حصول "حركة الإنصاف" على 115 مقعدا في المجلس الوطني (البرلمان) من أصل 270 مقعدا.

وحل في المرتبة الثانية حزب "الرابطة الإسلامية- جناح نواز" بحصوله على 64 مقعدا، فيما نال حزب الشعب الباكستاني 43 مقعدا، أما تحالف "مجلس العمل" (يضم أحزابا دينية) فحاز 12 مقعدا، والأربعاء، اتهم شهباز شريف رئيس حزب "الرابطة الإسلامية ـ جناح نواز"، لجنة الانتخابات بالتزوير العلني، وعدم تزويد حزبه بنتائج معتمدة، وقال في مؤتمر صحفي في مدينة لاهور (شمال شرق): "وكلاؤنا في مراكز الاقتراع تم طردهم، ولم يتم تزويدنا بنتائج معتمدة من قبل لجنة الانتخابات، هذا تزوير علني".