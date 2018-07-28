شيع مئات الفلسطينيين، اليوم السبت، جثامين 3 شهداء سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، أمس الجمعة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الطفل الشهيد مجدي السطري "12 عاما"، في مسجد "بدر" بمدينة رفح جنوبي القطاع، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

كما صلى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد مؤمن الهمص، 17 عاما، في ذات المسجد.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الهمص، صباح اليوم، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، أمس، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فشيع المئات الشهيد غازي أبو مصطفى (43 عاما)، من المستشفى "الأوروبي" تجاه منزله في حي "المنارة" جنوب المدينة، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد "أهل السنة"، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد الطفل السطري، وأبو مصطفى، خلال مشاركتهما في مسيرة "العودة"، وإصابة 246 فلسطينيا، 90 منهم بالرصاص الحي، و11 وصفت حالتهم بالخطيرة.

جدير بالذكر، أنه بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بدء مسيرات العودة الحدودية السلمية، نهاية مارس الماضي، 155 شهيدا، فيما أصيب أكثر من 17 ألفا آخرين بإصابات مختلفة.