قررت نيابة أمن الدولة العليا السماح للمتهم أحمد زهرة المحبوس احتياطيا على ذمة قضية أحداث مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في البطولة الأفريقية، بالخروج لدفن والده الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقررت النيابة السماح لـ"زهرة" بالخروج لدفن والده في حراسة الشرطة والعودة مجددا لمحبسه، بعد أن تقدم دفاع المتهم بطلب للنيابة اليوم للسماح له بدفن والده.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا في قضية أحداث مباراة ناديي الأهلي ومونانا الجابوني في بطولة أفريقيا لكرة القدم والتي شهدت مواجهات بين الأمن وبعض جماهير الأهلي باستاد القاهرة الذي أقيمت عليه المباراة.

وألقي القبض على عدد من المتهمين بناء على تلك التحقيقات التي أحالها النائب العام لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها.

وقررت النيابة اليوم تجديد حبس أربعة من المتهمين في القضية اليوم السبت وأخلت سبيل واحد فقط .

ويبلغ عدد المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في هذه القضية 25 متهما وفقا للمحامي مختار منير محامي المتهمين في القضية.