كرمت جامعة طنطا اليوم، طلاب وفود الجامعات العربية الـ4 المشاركة في برنامج التبادل الطلابي، "سلطنة عمان واليمن وفلسطين والأردن"، بعد انتهاء مدة تدريبهم في الجامعة ومنحتهم جامعة طنطا شهادات تقدير وهدايا تذكارية كنوع من الشكر والترحيب بهم في السنوات المقبلة.

جدير بالذكر، أن جامعة طنطا، استقبلت في بداية يوليو الجاري عدد من طلاب 4 جامعات عربية، بهدف تدريبهم ضمن برنامج تدريب طلاب الجامعات العربية.

حضر حفل التكريم الدكتور صالح الغزي، عميد شئون الطلاب بجامعة نزوي العمانية، والدكتورعبدالعزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، والدكتورعادل الميهى عميد كلية التجارة، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور وليد العشري مدير المركز الإعلامي بجامعة طنطا.