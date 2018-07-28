قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التلميذ الملتحق بالتعليم حديثا يختبر نظاما مختلفا بالكامل.

وأضاف "شوقي"، خلال كلمته بجلسة استراتيجية تطوير التعليم في الدورة السادسة من المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بجامعة القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النظام الجديد يركز على المهارات والفهم بدلا من التعليم التلقيني "الطالب له دور.. اسمه تعليم نشط".

وأوضح أن الطالب سيكون مدرك لسبب دراسته مواد كالتاريخ والجغرافيا، لأنه سيستمتع بالتعليم.

وأردف أن النظام المستقبلي للتعليم والذي يبدأ من رياض الأطفال يضع اللغات والعلوم الاجتماعية جنبا إلى جنب، وهو نظام مبني على حد محاور، في القلب منه محور "أنا مين" الذي يستهدف تعريف التلميذ بنفسه والآخر والعالم، والمحور الثاني هو "كيف يعمل هذا العالم؟".

وتابع أنه منذ الصف الأول الابتدائي في النظام المستقبلي يستهدف المنهج تنمية التفكير الإبداعي وإمكانية اتخاذ القرارات "إحنا بعتنا التصور ده لأكبر شركات العالم عشان يألفوا لنا المناهج".