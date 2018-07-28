بدأت اليوم أعمال ورشة "مسرحنا" للأطفال والشباب ما قبل الجامعي تحت إشراف سامح الزهار، الكاتب وخبير الآثار ومؤسس فريق "مسرحنا"، وذلك بمكتبة المجاهد حسن طوبار برئاسة ياسمين شلباية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، هشام فرحات مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي، عاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية.

وتدرب المشاركون على الأداء الحركي لعدد من مشاهد مسرحية "الملك لير" للكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، وبتنفيذ تلك المشاهد بشكل فردي وبشكل جماعي مع تدريبات الفوكاليز المرتبطة بالنشاط

يذكر أن ورشة "مسرحنا" تستمر في عامها الثالث، وقد قدمت من قبل عدداً مهم من الأعمال المسرحية منها "أرض الخلافة"، و"يا حضرت مولانا"، ومن مسرح العرائس "بابا نويل وصل".