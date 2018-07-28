قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم تعاون مع المركز القومي للبحوث لإعداد الخطة العامة للمناهج الجديدة، بالإضافة إلى مشاركة خبراء أجانب من فرنسا واليونيسيف، وكذلك 20 أستاذ جامعة، واستطرد: "بقى عندنا مركز تطوير مناهج على مستوى عالمي".

وأضاف "شوقي"، خلال كلمته بجلسة استراتيجية تطوير التعليم في الدورة السادسة من المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد الآن، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النظام الجديد كليا للتعليم سيبدأ مع طلبة رياض الأطفال في شهر سبتمبر المقبل، ويتطلب تدريب المعلمين في هذا الوقت الضيق.

وأوضح "شوقي" أن هناك اهتماما خاصا باللغة في النظام الجديد، حيث يتعرض الطالب للغة في مدى زمني محدد، بحيث يكون قويا في اللغة العربية بشكل يمكنه من قراءة كتب طه حسين وعباس محمود العقاد "اللي هي بالنسبة له برتغالي دلوقتي".

وتابع أن الطلبة سيدرسون لغة أجنبية ثانية من الصف الأول الثانوي بشكل إجباري "بحيث يخرج معاه لغتين".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.