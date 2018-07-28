ناقش اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، شكاوى المواطنين باللقاء الجماهيري الأسبوعي بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بحضور كلاً من السيد شنقار، وسند أبو كيلة، أحمد عيسى، نواب رئيس المركز والمدينة، وعبد الرحيم السحماوي، سكرتير عام المركز والمدينة، والسيد الحكيمي، مدير إدارة خدمة المواطنين، مديري المصالح الخدمية أعضاء المجلس التنفيذي لمركز ومدينة دسوق.

وناقش اللقاء شكوى محمد أحمد عبد الرحمن السيد، المقيم بقرية كنيسة الصرادوسي والذي يتضرر من إلقاء والأتربة مما تعيق حركة المياه التي تروى أكثر من 450 فدانًا، وأفاد نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى، أنه جرى إزالة المخالفات على ترعة العامرية وتم تسليك الخط وأصبح يعمل بكفاءة ولا يوجد أي تسريب على ترعة العامرية، كما ناقش شكوى إبراهيم الدسوقي زغلول، بخصوص وصول الكثافة في بعض الفصول بالمدارس إلى 80 تلميذًا وهذا ناتج عن بناء مدارس ويطلب بحث المشكلة والخروج بتوصيات، و قرر رئيس المركز والمدينة سرعة تشكيل لجنة تضم نائبه الإدارة التعليمية، والإدارة الهندسية، والمشروعات، والأبنية التعليمية، وضم مقدم الشكوى لها.

كما ناقش اللقاء، شكوى مها أحمد برل، المقيمة بكفر إبراهيم، حيث تقدمت بطلب ترخيص حضانة أطفال وتم تقديم جميع الأوراق إلى إدارة التضامن وتم تجهيز الحضانة ولم نحصل على رد الجهة الأمنية حتى الآن وتم انذراها بالغلق وتلتمس الفتح لحين الحصول على الترخيص، وبالاتصال بالشاكية أفادت بأنه تم حل المشكلة، كما ناقش شكوى مقدمة من أهالي قرية جماجمون التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي، عنهم المواطن محمود دارج، بشأن وجود مصرف صرف صحي بالمدخل الرئيسي للقرية ضار بالصحة بالعامة والسكان برجاء بحث إمكانية تغطية المصرف حيث أن المسافة حوالى 300 متر تقريبًا، وأفاد رئيس القرية جرى إدراجه بالخطة الاستثمارية.

كما جرى مناقشة شكوى مصطفى الصردي، الخاصة ببيع شق الإسكان الاجتماعي، حيث قرر رئيس المدينة تشكيل لجنة من التفتيش والشؤون القانونية والإسكان ومراجعة الشق والإسكان وتنفيذ القانون واتخاذ اللازم قانونا.