المعلم المثالي بمؤتمر الشباب توصي السيسي بأهالي أسوان

وجهت ولاء نصاري، المعلم والرائد المثالي الأول على مستوى الجمهورية، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، توصيه فيها بأهل أسوان، الذين ينتظرون عاصمتهم الثقافية، قائلة: "أهل أسوان كلهم معاك وفي ضهرك".

ووجهت ولاء، رسالة أخرى إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائلة: "طول بالك، وكل المدرسين بيدعموا فكرك وجهودك".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.