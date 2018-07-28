لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، إثر تصادم سيارة نقل وميكروباص أمام قرية سنديون مركز قليوب بالطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية".

كان اللواء محمد درويش، مدير مرور القليوبية، تلقى إخطارًا بمصرع 3 أشخاص، وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة أجرة بعد تصادمها بسيارة نقل أمام ثرية سنديون بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي ، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب المركزي.

أسفر الحادث عن وفاة كلا من سائق السيارة الأجرة ويدعى أحمد إمام عبد اللطيف، واثنين من الركاب ويدعيان ذكريا السيد حسن أبو سقايا، ومسعد أحمد حسنين، وإصابة 8 أسمائهم كالتالي: محمد ماهر أبو سريع، 32 سنة، جمال محمد أحمد، 32 سنة، محمود كمال سالم، 28سنة، محمد خليل على خليل، 28 سنة، محمد مجدى فخراني، 33 سنة، مسعد عبد المنعم، 37 سنة، محمود محمد سامي، 25 سنة، هناء أحمد زهران، 40 سنة.

على الفور، انتقل رجال المرور لمحاولة رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.