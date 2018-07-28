أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس المنظمة العربية للاستدامة، أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف بناء قدرات الإنسان المصري، في مؤتمر الشباب السادس، الذي افتتحه اليوم، بجامعة القاهرة، يأتي في توقيت هام للغاية، ويعد انطلاقة جديدة للدولة نحو الاهتمام بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل.

وأضاف الدسوقي، أن بناء الإنسان والتعليم، مرحلة طويلة وشاقة، وتعد انطلاقة جيدة وصحيحة للحكومة المصرية نحو خلق جيل جديد من القادة الشباب، ويعطي دفعة قوية للحكومة ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بالتعليم وتدريب الشباب، مشيرا إلى أن بناء الإنسان يبدأ من المراحل التعليمية الأولى، وحتى الجامعية، ولا بد أن تبدأ على أسس علمية سليمة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل، لخلق رائد أعمال ناجح، وإدخال الشباب في منظومة العمل والإنتاج.

وشدد عضو جمعية رجال الأعمال، على أهمية إدخال الشباب ضمن منظومة الإنتاج، من خلال تأهيلهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وإدخال تخصصات مختلفة في كافة المراحل التعليمية، قائلا: "بدون تعليم مش هنقدر نعمل حاجة، ولن نتقدم".

ووجه الدسوقي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاختياره أخطر القضايا التي تواجه التنمية والشباب، وهي بناء الإنسان المصري قادة المستقبل، خلال مؤتمر الشباب السادس الذى يشارك به نحو 3 آلاف شاب ومدعو.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.