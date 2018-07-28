13 وزيرا بحكومة مدبولي تخرجوا من 5 كليات بجامعة القاهرة نصفهم "هندسة"

صرح عظيم مترامي الأطراف بمحافظة الجيزة، يضفي الشعور بالهيبة على المارة بجانبه، منذ تشييده قبل 110 أعوام، ليكون قبلة الطلاب والملوك والرؤساء، على مر السنون، ورغم تخرج الطلاب منها إلا أن بعضهم عاد إليها مرة أخرى لتحتضنهم قبة جامعة القاهرة، ذات الـ90 عاما، كقادة ومسئولين ووزراء،.

تعتبر جامعة القاهرة أقدم وأعرق الجامعات المصرية وبالوطن العربي وإفريقيا، ما يجعلها تتمتع بمكانة هامة بين المصريين، ولذلك جرى اختيارها لعقد المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة 3 آلاف شاب من مختلف فئات الشعب، فضلا عن الوزراء والشخصيات البارزة.

"لو كان حد قالي إنت كمان 30 سنة، هتبقى قاعد في القاعة الرئيسية بجامعة القاهرة وبتَشْرُف إنك بتشغل منصب رئيس وزراء مصر؛ كنت هقول له أكيد أنت بتحلم".. بهذه الكلمات استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمته اليوم بالمؤتمر، معربا عن فخره الشديد بكونه كان أحد طلاب تلك الجامعة العريقة، كونه حاصلا على بكالوريوس في الهندسة المعمارية من هندسة جامعة القاهرة، ثم درجة الماجستير منها أيضا.

من بين 32 وزيرا ضمتهم حكومة مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية، في 14 يونيو الماضي، كان منهم 13 من خريجي جامعة القاهرة، منهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد فخره أيضا بذلك اليوم، كونه حاصلا على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية منها عام 1979، ثم درجة الماجستير في الهندسة عام 1983 من جامعة براون الأمريكية.

كلية هندسة القاهرة، فازت بالنصيب الأكبر بين الوزراء الذين تخرجوا منها، وهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الحاصل على بكالوريوس منها عام 1968، بالإضافة إلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية عام 1986، فضلا عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حيث تخرج في كلية الهندسة لجامعة القاهرة عام 1986.

وتخرج منها أيضا، كلا من، الدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الذي تخرج عام 1985.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جاءت في المرتبة الثانية، حيث تخرج منها كل من "الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1991، بالإضافة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد منها عام 1978".

نفس الأمر ينطبق على كلية الآداب، والتي تخرجت منها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والتي حصلت منها على ليسانس لقسم اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث حازت على الماجستير في الآداب والإنسانيات من جامعة القاهرة عام 1980، كما حصلت على ليسانس كلية اللغات والآداب من ذات الجامعة عام 1977.

وتخرج من جامعة القاهرة أيضا، الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث حصل على بكالوريوس التجارة عام 1984، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من في العام 1977.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.